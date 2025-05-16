В России могут ввести систему для оплаты паркинга электронным ключом

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) выступил с инициативой внедрения новой системы оплаты столичной парковки с помощью специальных электронных ключей, которые будут привязаны к автомобилю.
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