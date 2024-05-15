Мать двоих детей из Барнаула купила несколько лотереек и выиграла 1 млн рублей

Сообщение о выигрыше пришло победительнице, когда она укладывала ребенка спать Мать двоих детей Екатерина из Барнаула выиграла миллион рублей в тираже № 85 лотереи "Мечталлион", сообщили в пресс-службе "Национальной лотереи".