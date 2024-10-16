Авиация ЦАХАЛ впервые с прошлой пятницы наносит удары по южным окраинам Бейрута Израильские ВВС возобновили бомбардировки столицы Ливана.
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Авиация ЦАХАЛ впервые с прошлой пятницы наносит удары по южным окраинам Бейрута Израильские ВВС возобновили бомбардировки столицы Ливана.
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