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ОЭСР: рост ВВП стран G20 замедлился во II квартале 2026 года до 0,7%

ОЭСР: рост ВВП стран G20 замедлился во II квартале 2026 года до 0,7%

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала предварительные статистические данные, согласно которым экономический рост государств, входящих в группу G20, во втором квартале 2026 года замедлился до 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

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