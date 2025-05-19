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Военное обозрение

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Новые прилёты «Герани»: от Харьковской до Николаевской областей, поражена цель в Корабельном районе Николаева

Новые прилёты «Герани»: от Харьковской до Николаевской областей, поражена цель в Корабельном районе Николаева

Сообщается о поражении целей на военном аэродроме в Полтавской области.

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