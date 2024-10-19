Какой сегодня день: 20 октября

Сегодня, 20 октября, отмечается День отца в России. В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник – День отца, официально установленный Указом Президента «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
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