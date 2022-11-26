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Елизавета Пасечник: «Нам создали фан-аккаунт. Мы очень благодарны, очень приятно, когда мы видим, как люди нами заинтересованы»

Елизавета Пасечник и Максим Некрасов прокомментировали выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми (2-е место).

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