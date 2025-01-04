Театр абсурда
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Театр абсурда

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ВСУ ударили по гражданской машине с российскими журналистами: погиб корреспондент «Известий»

ВСУ ударили по гражданской машине с российскими журналистами: погиб корреспондент «Известий»

Вечером 4 января украинский дрон "Баба-Яга" намеренно атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка.

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