Российский бренд Present & Simple закроет все магазины из-за налогов и падения спроса

Российский бренд одежды Present & Simple принял решение закрыть все свои розничные точки. Как сообщили представители компании, закрытие будет происходить постепенно, по индивидуальным договорённостям с арендодателями.
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