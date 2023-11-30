Коллективный гитлер стремится убить как можно больше Русских

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Evgenija Palette
Это говорит о том, что и МУЖИКИ ТОЖЕ ТУПЫЕ... И не видят этих дурищ... (&quot;Скажи мне, с кем ты спишь, я скажу, кто ты...&quot;).
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10 час.
Evgenija Palette
СО СВОЕЮ ДУРЬЮ...
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10 час.
Надежда
Да, мужики-политики на западе тоже деградировали, но бабы-просто ВСЕ 360-градусные...)☺️
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9 час.

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