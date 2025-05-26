"Рев моторов и взрыв эмоций". Кубок Алтайского края по дрифту стартует в Барнауле 1 июня

На каждом этапе гонок зрителей ждет уникальное шоу, об этом 27 мая на радио DFM подробно расскажут организаторы и участники дрифт-этапа Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня 2025 года на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета".
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