"Рев моторов и взрыв эмоций". Кубок Алтайского края по дрифту стартует в Барнауле 1 июня

На каждом этапе гонок зрителей ждет уникальное шоу, об этом 27 мая на радио DFM подробно расскажут организаторы и участники дрифт-этапа Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня 2025 года на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета".