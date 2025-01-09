Стартует большой торг за места в Госдуме от Свердловской области

Окончательно выйдя с новогодних каникул, свердловский истеблишмент включится в переговоры о сценарии выборов в Госдуму 2026 года, а точнее, о том, какого округа (или округов) лишится регион в результате перенарезки по всей стране.
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