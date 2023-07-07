SHAMAN спел песню "С чего начинается Родина" на палубе брига "Россия" на "Алых парусах". Его появление можно назвать неожиданным сюрпризом для выпускников, так как его участие в мероприятии не было анонсировано.
Интересный Санкт-Петербург
Комментарии
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Юлия Уханова
Благодарю
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19 час.
Наталия Кузнецова
Шикарная подборка. А про котиков - это супер!!! Спасибо, Светлана!!!
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18 час.
Владимир Алтайцев
дом построен А.И. ШтакеншнейдерОМ. Иностранные мужские фамилии склоняются, если только они заканчиваются на согласную букву
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11 час.
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