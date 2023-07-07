Жизнь - театр

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Интересный Санкт-Петербург

Интересный Санкт-Петербург

SHAMAN спел песню "С чего начинается Родина" на палубе брига "Россия" на "Алых парусах". Его появление можно назвать неожиданным сюрпризом для выпускников, так как его участие в мероприятии не было анонсировано.

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Юлия Уханова
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