Внимание вопрос - эти люди нас учат не ковыряться в носу?

Любопытно, однакоПолитикаВнимание вопрос - эти люди нас учат не ковыряться в носу? Про цветные революции. В комментариях часто появляются те, кто считает, что до нас никому нет дела.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьCthutq КузнецовОни хотят забрать ресурсы у наших ворюг и казнокрадов? Как внешние, так и внутренние ворюги не други народам России. На мыло и тех и других.WWaleryКузнецов... как думаете, ЧК сегодня просто необходима или как?Anisimova LyubovСтатья ни о чем. Вот когда наши думцы и бизнесмены типа Дерипаски, которым принадлежат ключевые отрасли в РФ, перестанут скупать недвижимость на западе и держать в тамошних банках свою прибыль, я поверю, что Америка наш враг. А пока они поддерживают их экономику своими, а так же нашими деньгами, то грошь цена таким статьям! Кстати, за картинку статуи Свободы автору ничего не будет?! И американцы не будут возмущаться? А если б в таком стиле изобразили Минина и Пожарского, был бы вой?Валерий ФедосеевОни расценивают Россию как большую кормушку и любыми путями пытаются засунуть рыло.Комментировать
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