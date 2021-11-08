Любопытно, однако

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Внимание вопрос - эти люди нас учат не ковыряться в носу?

Внимание вопрос - эти люди нас учат не ковыряться в носу?

Про цветные революции. В комментариях часто появляются те, кто считает, что до нас никому нет дела.

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Cthutq Кузнецов
Они хотят забрать ресурсы у наших ворюг и казнокрадов? Как внешние, так и внутренние ворюги не други народам России. На мыло и тех и других.
Walery
Кузнецов... как думаете, ЧК сегодня просто необходима или как?
Anisimova Lyubov
Статья ни о чем. Вот когда наши думцы и бизнесмены типа Дерипаски, которым принадлежат ключевые отрасли в РФ, перестанут скупать недвижимость на западе и держать в тамошних банках свою прибыль, я поверю, что Америка наш враг. А пока они поддерживают их экономику своими, а так же нашими деньгами, то грошь цена таким статьям! Кстати, за картинку статуи Свободы автору ничего не будет?! И американцы не будут возмущаться? А если б в таком стиле изобразили Минина и Пожарского, был бы вой?
Валерий Федосеев
Они расценивают Россию как большую кормушку и любыми путями пытаются засунуть рыло.

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