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Мужчина, стрелявший по челябинским полицейским, угодил в СИЗО

Мужчина, стрелявший по челябинским полицейским, угодил в СИЗО

Оказалось, рецидивиста долгое время разыскивали федералы. Рассказываем, что он натворил.33-летнего мужчину, который стрелял в полицейских недалеко от города Кыштыма Челябинской области, после ареста отправили в СИЗО.

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