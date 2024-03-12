Мужчина, стрелявший по челябинским полицейским, угодил в СИЗО

Оказалось, рецидивиста долгое время разыскивали федералы. Рассказываем, что он натворил.33-летнего мужчину, который стрелял в полицейских недалеко от города Кыштыма Челябинской области, после ареста отправили в СИЗО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии