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Гражданин Грузии убил и расчленил сожительницу и её дочь в Москве

Гражданин Грузии убил и расчленил сожительницу и её дочь в Москве

Тело 19-летней Дарьи Церетели, дочери 53-летней Елены Церетели, обнаружили в гараже 47-летнего сожителя погибшей в Новой Москве.

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