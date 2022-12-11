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Франция встретится с Марокко в 6-й раз в истории. В прошлых 5 матчах «трехцветные» ни разу не проиграли

Франция встретится с Марокко в 6-й раз в истории. В прошлых 5 матчах «трехцветные» ни разу не проиграли

Сборная Франции сыграет с Марокко в 6-й раз, команда не проигрывала этому сопернику. Команды сыграют в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре.

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