Марочко: удары армии РФ «утихомирили пыл» ВСУ наступать у границы

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие своими ударами «серьезно утихомирили пыл» Вооруженных сил Украины атаковать у госграницы РФ в районе Журавлевки Белгородской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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