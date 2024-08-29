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В Краснодаре 19-летний парень без прав раздавил машиной пенсионерку

В Краснодаре 19-летний парень без прав раздавил машиной пенсионерку

От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.В Краснодаре в ночь на 28 августа, примерно в 01:00, на улице Карасунской произошло ДТП со смертельным исходом.

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