Под Красноярском норка отобрала улов у рыбаков

Рыбаки на Енисее сняли на видео, как норка отняла у них улов. Ролик прислал читатель NGS24.RU. На записи видно, как животное хватает кинутую в кан рыбу, переворачивая последний, и убегает в лес, но потом возвращается, видимо, за добавкой и уже пытается открыть закрытый котелок.