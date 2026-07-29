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Башня абсолютной самости: что нужно знать о Юнге и его отношениях с Фрейдом

Башня абсолютной самости: что нужно знать о Юнге и его отношениях с Фрейдом

Писатель Александр Чанцев — о том, чем юнгианский подход отличается от фрейдовского, о чем два великих доктора спорили друг с другом, чей метод победил и применяется сегодня чаще и как на психоанализ повлияла алхимия.

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