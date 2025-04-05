«История вершится на наших глазах. «Динамо» - о повторении Овечкиным рекорда Гретцки

Фото: соцсети "Вашингтон Кэпиталз" Футбольное «Динамо» отреагировало на повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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