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Калужские новости

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Известный интернет-портал рассказал историю калужского герба

Известный интернет-портал рассказал историю калужского герба

Интернет-портал «Бренды России. Калуга» рассказал историю герба Калужской области. В его современном виде он был утвержден 16 июня 1996 года, но история этого герба начинается значительно раньшеИнтернет-портал "Бренды России.

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