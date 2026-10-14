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Газета.ру

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Собянин сообщил об уничтожении уже 126 летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже 126 летевших на Москву беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 21 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы.

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