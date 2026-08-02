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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беглов о прозвище «бомжи» у «Зенита»: «Самый титулованный клуб в России. «Газпром Арена» – лучший стадион в Европе. Хоть горшком называй, а факт останется фактом»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает обидным прозвище «бомжи», которое используют в отношении футболистов и болельщиков «Зенита».

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