Удар по Западу. Жители Европы и Азии поддерживают Россию. А их лидеры дружат с Путиным

© POOL1,1K прочтений Сегодня Запад спецоперацию осудил, однако она всколыхнула всплеск симпатий к России в Европе и Центральной Азии, к которой профессор Бирмингемского университета в статье для AT ошибочно отнес Азербайджан и Грузию.