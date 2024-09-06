Удар по Западу. Жители Европы и Азии поддерживают Россию. А их лидеры дружат с Путиным

© POOL1,1K прочтений Сегодня Запад спецоперацию осудил, однако она всколыхнула всплеск симпатий к России в Европе и Центральной Азии, к которой профессор Бирмингемского университета в статье для AT ошибочно отнес Азербайджан и Грузию.
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