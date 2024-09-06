Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Вырвать матки без наркоза.Хотели убивать ру...
  • Maxim
    По портам можно лупить торпедами: ПВО не уследить..Крым спасен от см...
  • Алекс Сэм
    А Шойгу ничего не знал ,да?Новые аресты в Ми...

Удар по Западу. Жители Европы и Азии поддерживают Россию. А их лидеры дружат с Путиным

Удар по Западу. Жители Европы и Азии поддерживают Россию. А их лидеры дружат с Путиным

© POOL1,1K прочтений Сегодня Запад спецоперацию осудил, однако она всколыхнула всплеск симпатий к России в Европе и Центральной Азии, к которой профессор Бирмингемского университета в статье для AT ошибочно отнес Азербайджан и Грузию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх