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Стало известно, какие пособия орловцы получат со второй декады января

Стало известно, какие пособия орловцы получат со второй декады января

Ряд социальных пособий жители Орловской области начнут получать с 11 по 16 января 2024 года. Новый график ежемесячных выплат опубликовал региональный Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

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