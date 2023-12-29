Стало известно, какие пособия орловцы получат со второй декады января

Ряд социальных пособий жители Орловской области начнут получать с 11 по 16 января 2024 года. Новый график ежемесячных выплат опубликовал региональный Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.
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