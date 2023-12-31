НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Каррагер о возможной продаже Галлахера: «Он был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Палмером. Это показывает, какой бардак устроили новые владельцы»

Каррагер о возможной продаже Галлахера: «Он был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Палмером. Это показывает, какой бардак устроили новые владельцы»

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере воспитанника «синих». «Шпоры» хотят купить хавбека за 35 млн фунтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх