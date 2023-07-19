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«Надеюсь, у тебя обнаружат самый худший рак». Итальянский теннисист пожаловался на травлю со стороны ставочников

Франческо Маэстрелли, 209-ракетка мира в рейтинге ATP, записал видео, на котором зачитал оскорбления и угрозы, получаемые в соцсетях от тех, кто проигрывает ставя на теннисиста.

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