Госдеп: США сожалеют по поводу жертв среди мирных жителей в любом конфликте

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. Так прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.