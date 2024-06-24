Госдеп: США сожалеют по поводу жертв среди мирных жителей в любом конфликте

США сожалеют о жертвах среди гражданского населения в любых конфликтах. Так прокомментировал удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Севастополю, в результате которого погибли мирные люди, исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс.
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