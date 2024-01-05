Кадыров предложил отпустить пленных из ВСУ в обмен на снятие санкций с его семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить взятых в плен бойцов ВСУ в обмен на снятие санкций с его родственников<strong>Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи.
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