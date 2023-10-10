Инсайдер Маджин Бу опубликовал первые рендеры iPhone 16 Pro с новым дизайном

Компания Apple почти завершила второй этап тестирования iPhone 16. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил авторитетный инсайдер Маджин Бу, приложив изображение с возможным дизайном смартфона.
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