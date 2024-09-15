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Несекретные материалы

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Радостная украинка показывает, что привез её мародер из Курской области

источникПпц, такие непритворные восторги. Они там, реально, что ли, ничего слаще морковки не пробовали? А то, что сосиски "Красная цена", упаковку которой в Пятерочке даже в руки страшно брать, для нее - "бомба"? Нищебродь натуральная, как они до такой жизни дошли? Это, натурально, наши "святые" 90-е, когда "окорочка буша" за радость были.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Мне их не жалко,получили то,что искали......нищеброды.....самостийцы....
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12 час.
Тамара Кукушкина
Скоро для них и хлеб ржаной будет сладким.Сами себя до этого довели.
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11 час.

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