Котел почти готов! У Нью-Йорка происходят судьбоносные сражения: российские войска на подступах к городу

Марьяна Безугла, заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, и депутат, подтвердила в своих соцсетях вступление российских войск в посёлок Нью-Йорк (ранее Новгородское).
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