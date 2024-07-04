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  • Eduard
    Это сейчас везде,причем занимаются наши русскоязычные.Уже всё население мира рбзвонили,что их номера телефонов нужнр ...Внимание! Созданы...
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Котел почти готов! У Нью-Йорка происходят судьбоносные сражения: российские войска на подступах к городу

Котел почти готов! У Нью-Йорка происходят судьбоносные сражения: российские войска на подступах к городу

Марьяна Безугла, заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, и депутат, подтвердила в своих соцсетях вступление российских войск в посёлок Нью-Йорк (ранее Новгородское).

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