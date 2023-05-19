Военное обозрение

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«Мир является продолжением войны другими средствами»: геополитические прогнозы Освальда Шпенглера в его книге «Годы решений»

«Мир является продолжением войны другими средствами»: геополитические прогнозы Освальда Шпенглера в его книге «Годы решений»

В истории «консервативной революции» фигура Освальда Шпенглера (1880–1936 гг.) является одной из ключевых для понимания идейной сущности немецкого «революционного консерватизма».

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