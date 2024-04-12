Путин согласился с инициативой вернуться к Стамбульскому договору по Украине

В 2022 году в Стамбуле прошли несколько раундов переговоров.фото: kremlin.ru--> Президент Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко, который предложил вернуться к рассмотрению Стамбульского договора с Украиной, сообщает пресс-служба Кремля.
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