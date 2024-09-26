Жительница Суджи: Боевики ВСУ воруют из домов даже оконные рамы

Вынужденная бежать из атакованного Вооружёнными силами Украины населённого пункта Суджа горожанка Нина Неженцева проинформировала о том, что боевики обворовывают домовладения и квартиры, вынося из них всё ценное.
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