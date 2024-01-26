О своем разводе мужчина своей матери не рассказал, ездит к ней на обеды с бывшей семьей, хотя сам готовится к новой свадьбе— …Мать его очень больна, у нее серьезные проблемы с сердцем, сейчас ждет очереди на пересадку, а дело это небыстрое, – рассказывает тридцатидвухлетняя Станислава.