«Два Днепра, а посередине Припять» Советские танки Т-34-85 с десантом на броне во время наступления на запад.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Два Днепра, а посередине Припять» Советские танки Т-34-85 с десантом на броне во время наступления на запад.
Свежие комментарии