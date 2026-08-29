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Новости Липецка

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Усманский суд Липецкой области приговорил женщину к 8 месяцам за уклонение от надзора

Усманский суд Липецкой области приговорил женщину к 8 месяцам за уклонение от надзора

Женщина скрылась после получения разрешения на переезд в Москву и несколько лет жила без регистрации, пока её не нашли в Ставропольском крае.

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