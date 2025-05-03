Новый налог на переводы: с 1 июня 2025 года россияне будут платить за финансовые операции Юлия ЧелкановаВ последние дни в интернете активно обсуждается вопрос о введении налога на перевод денег с карт на карты.
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