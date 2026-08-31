Апелляционный суд Финляндии смягчил приговор россиянину Воиславу Тордену

Апелляционный суд Финляндии изменил пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому), заменив его на 12,5 лет лишения свободы.
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