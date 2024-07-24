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В Киеве возмущены: яхта Медведчука вышла на свободу из-за халатности украинской генпрокуратуры

В Киеве возмущены: яхта Медведчука вышла на свободу из-за халатности украинской генпрокуратуры

Окружной суд города Сплит в Хорватии отменил арест яхты принадлежащей обвиняемому на Украине в государственной измене и депортированному в Россию по обмену на «азовцев» политику и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку.

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