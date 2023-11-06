В ресторане Москвы устроил стрельбу чемпион по боксу Иванов, а на Украине заявили о поручении Зеленского начать подготовку к выборам: что произошло, пока вы спали В ресторане в центре Москвы устроил стрельбу чемпион Европы по боксу Иванов.