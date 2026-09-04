МО: за неделю нанесены массированный и 17 групповых ударов по целям на Украине

Российские войска за неделю нанесли один массированный и 17 групповых ударов по используемым ВСУ предприятиям ВПК, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также цехам хранения и производства БПЛА и комплектующих, сообщает Минобороны России.