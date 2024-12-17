Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, оказался в ярости из-за того, что Венгрия, США и Россия ищут пути к началу переговоров для дипломатического урегулирования украинского конфликта.
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