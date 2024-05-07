Сибирские ученые разработали новый метод обнаружения антител

Учеными Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) разработали метод обнаружения антител, специфичных к иммуногенным эпитопам целевого белка в плазме крови, и протестировали данный подход.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии