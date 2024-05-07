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  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Сибирские ученые разработали новый метод обнаружения антител

Сибирские ученые разработали новый метод обнаружения антител

Учеными Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ)  разработали метод обнаружения антител, специфичных к иммуногенным эпитопам целевого белка в плазме крови, и протестировали данный подход.

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