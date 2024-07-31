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  • Владислав Владислав
    Вариант интересный. Кроме того, ветераны СВО вполне могли бы проводить там свои отпуска.США получили звон...
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"Нет на этой олимпиаде наших. Те, кто есть, в белых одежонках и без флага - все не наши."

"Нет на этой олимпиаде наших. Те, кто есть, в белых одежонках и без флага - все не наши."

Когда я слышу из уст спортсменов или функционеров: "спортсмены тренировались четыре года, мечтали победить на Олимпиаде, как они могли её пропустить" я хочу спросить - а те мальчишки, что пошли добровольцами на СВО, те мобилизованные, оставившие дома жен и детей, они что? Не имели других планов на будущее? Не мечтали о чём-то другом? Среди них есть и спортсмены, и актеры, и ученые, и музыканты.

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