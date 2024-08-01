Зверев о возвращении Пугачевой в Россию: Алла мне не подружка

Шоумен Сергей Зверев рассказал, как относится к певице Алле Пугачевой. Его слова приводит МК. Зверев, комментируя возможное возвращение Пугачевой в Россию, отметил, что они почти не видятся, однако, иногда она ему снится.
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