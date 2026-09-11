ВС России ударили по используемым для нужд ВСУ складам в Житомирской области

Российские войска нанесли удар по складским помещениям в Овруче Житомирской области, которые использовались для нужд ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ Непотопляемый Вит...
- Непотопляемый Вит...
- Джон Миршаймер: З...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым